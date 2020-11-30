Під Києвом спецпризначенці затримали озброєну банду іноземців (фото, відео)

Злодії обкрадали автомобілі на території Києва та регіонів України

На Київщині під час спецоперації поліція затримала озброєну етнічну групу крадіїв, що спеціалізувались на крадіжках з авто на території області, столиці та інших регіонів України. Затримали групу іноземців оперативники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення поліції Київщини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці зупинили автомобіль Opel, на якому пересувались зловмисники, поблизу села Мила Києво-Святошинського району.

Поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили корпуси гранат, запали, пістолет, мобільні термінали, банківські картки та документи.

Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Зловмисниками виявилися четверо громадян Грузії різного віку, наймолодшому з них 21 рік, а найстаршому – 51. Всі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.

Поліція перевіряє затриманих щодо причетності до інших аналогічних злочинів.

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Суд обере для них запобіжні заходи.