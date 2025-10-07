Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів

Станція «Академмістечка» є однією з найбільш навантажених у підземці, оскільки слугує кінцевою на червоній лінії

Поруч із кінцевою станцією червоної лінії метро «Академмістечко» планується будівництво чергового гігантського торгово-розважального центру, а саму станцію та підземні переходи хочуть реконструювати. Роботи триватимуть до 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тsn.ua.

Станція, яка була відкрита у 2003 році, є однією з найбільш навантажених у підземці, оскільки слугує кінцевою на червоній лінії, і вже нібито потребує ремонту після 22 років експлуатації.

За словами КМДА, реконструкція відбудеться «без зміни функціонального призначення». Проте експерти та громадські активісти вважають, що проєкт фактично створює нові можливості для забудовників і може суттєво ускладнити транспортну ситуацію у цьому районі.

Експерти: чергове «підігрування» забудовникам

Експерти з транспорту називають такі плани влади черговим підігруванням столичним забудовникам і називають будівництво ТЦ біля ключових транспортних вузлів у такому вигляді негативним явищем.

Олександр Гречко, експерт з транспорту та співзасновник ГО «Пасажири Києва», вважає, що власники таких ТРЦ зацікавлені виключно у максимальних прибутках:

«Місто бездумно виділяє забудовникам землю, а вони роблять все що заманеться. Таке будівництво не враховує інтереси усіх громадян, особливо, якщо забудова стосується транспортних вузлів. Власники ТЦ зацікавлені в тому, щоб якомога більша кількість людей проходила через їх ТРЦ та залишала у магазинах якомога більше грошей. По великому рахунку нічого більше забудовників не цікавить».

Досвід «Лісової» та «Героїв Дніпра»

Експерт наводить приклад станції «Героїв Дніпра», де пасажири змушені проходити через площі ТЦ. За словами Гоечка, у таких ТРЦ не враховано безпековий фактор, адже як тільки з’являється сповіщення про «мінування» ТЦ або надходить повідомлення про пожежу, то одразу разом з ним зачиняється станція «Героїв Дніпра».

Гречко нагадує, що схожі наслідки має і забудова біля станції «Лісова», де компанія, наближена до забудовника Вагіфа Алієва, почала, але так і не завершила будівництво ТРЦ.

«Ця територія перетворилася на смітник і хаотичний паркан. Пасажири з Броварів щодня обходять довгобуд, аби потрапити до метро», – додає експерт.

Гречко побоюється, що «Академмістечко» може повторити ту саму долю, адже станція є ключовою для мешканців Ірпеня, Бучі та всього західного напрямку.

Проблема безбар’єрності та транспортний колапс

Проєкт реконструкції, зауважують експерти, не враховує питання безбар’єрності.

«Було б логічно встановити ліфти чи підйомники, але нині у планах лише зведення торгового центру поруч зі сходами», – каже Гречко.

Крім того, на візуалізаціях видно, що майбутній комплекс матиме кілька поверхів. Це ставить питання про відсутність паркінгів і місць для громадського транспорту – нині вузол і так перевантажений.

Що необхідно змінити у проєкті?

Загалом для гармонійного розвитку території навколо станції метро «Академмістечко» експерт називає низку умов, які, на його думку, варто було б закріпити на рівні міської влади та контролювати їх виконання.

Будівництво автобусної станції на першому поверсі ТРЦ. «Приміські автобуси мають підвозити пасажирів безпосередньо до першого поверху торговельного центру. Люди зможуть найкоротшим шляхом дістатися до станції метро – не мокнутимуть під дощем чи снігом, а просто пройдуться критим переходом до перону», – пояснює експерт. Створення доступного підземного перехоплюючого паркінгу, поєднаного з метро. «Автомобілісти з Ірпеня чи Бучі зможуть залишати свої машини на паркінгу й пересідати на метро, щоб дістатися центру міста. Це допоможе зменшити автомобільний трафік і розвантажити вулиці від постійних заторів», – додає урбаніст Олександр Гречко.

Фахівець наголошує: якщо міська влада не посилить контроль і бездумно дозволить забудову, інвестор може реалізувати проєкт, вигідний лише з комерційного погляду, але шкідливий для міста й мешканців. Так уже сталося поблизу станцій «Либідська», «Лісова», «Позняки» та інших, нагадав експерт.

Позиція КМДА та «Київського метрополітену»

Незважаючи на значний суспільний резонанс, офіційні структури наразі утримуються від конкретики.

Зокрема, у Департаменті містобудування КМДА повідомили, що замовнику – ТОВ «Гротто» – ще у квітні 2011 року надано містобудівні умови та обмеження для будівництва багатофункціонального комплексу житлово-адміністративно-торгового призначення. При цьому гранична висота будівлі не визначена, а вказано, що її має встановити містобудівний розрахунок. Також у Департаменті підкреслили, що містобудівні умови «не є дозволом або документом дозвільного характеру».

Заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пінчук зазначив: «Планове положення виходу зі станції метрополітену «Академмістечко» відносно об’єкта будівництва буде визначено проєктною документацією, розробленою відповідно до вимог чинного законодавства».

Департамент економіки та інвестицій КМДА повідомив, що питання забудови торговельним центром станції метро «не відноситься до повноважень та компетенції департаменту».

Нагадаємо, у вересні міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про реконструкцію входу до метро «Академмістечко». Відповідно до документу на ділянці, розташованій поруч, будуть проводитись будівельні роботи.