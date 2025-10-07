Головна Київ Новини
search button user button menu button

Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
Гігантський торгово-розважальний центр над станцією метро «Академмістечко»
фото з відкритих джерел

Станція «Академмістечка» є однією з найбільш навантажених у підземці, оскільки слугує кінцевою на червоній лінії

Поруч із кінцевою станцією червоної лінії метро «Академмістечко» планується будівництво чергового гігантського торгово-розважального центру, а саму станцію та підземні переходи хочуть реконструювати. Роботи триватимуть до 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тsn.ua.

Станція, яка була відкрита у 2003 році, є однією з найбільш навантажених у підземці, оскільки слугує кінцевою на червоній лінії, і вже нібито потребує ремонту після 22 років експлуатації.

За словами КМДА, реконструкція відбудеться «без зміни функціонального призначення». Проте експерти та громадські активісти вважають, що проєкт фактично створює нові можливості для забудовників і може суттєво ускладнити транспортну ситуацію у цьому районі.

Експерти: чергове «підігрування» забудовникам

Експерти з транспорту називають такі плани влади черговим підігруванням столичним забудовникам і називають будівництво ТЦ біля ключових транспортних вузлів у такому вигляді негативним явищем.

Олександр Гречко, експерт з транспорту та співзасновник ГО «Пасажири Києва», вважає, що власники таких ТРЦ зацікавлені виключно у максимальних прибутках:

«Місто бездумно виділяє забудовникам землю, а вони роблять все що заманеться. Таке будівництво не враховує інтереси усіх громадян, особливо, якщо забудова стосується транспортних вузлів. Власники ТЦ зацікавлені в тому, щоб якомога більша кількість людей проходила через їх ТРЦ та залишала у магазинах якомога більше грошей. По великому рахунку нічого більше забудовників не цікавить».

Досвід «Лісової» та «Героїв Дніпра»

Експерт наводить приклад станції «Героїв Дніпра», де пасажири змушені проходити через площі ТЦ. За словами Гоечка, у таких ТРЦ не враховано безпековий фактор, адже як тільки з’являється сповіщення про «мінування» ТЦ або надходить повідомлення про пожежу, то одразу разом з ним зачиняється станція «Героїв Дніпра».

Гречко нагадує, що схожі наслідки має і забудова біля станції «Лісова», де компанія, наближена до забудовника Вагіфа Алієва, почала, але так і не завершила будівництво ТРЦ.

«Ця територія перетворилася на смітник і хаотичний паркан. Пасажири з Броварів щодня обходять довгобуд, аби потрапити до метро», – додає експерт.

Гречко побоюється, що «Академмістечко» може повторити ту саму долю, адже станція є ключовою для мешканців Ірпеня, Бучі та всього західного напрямку.

Проблема безбар’єрності та транспортний колапс

Проєкт реконструкції, зауважують експерти, не враховує питання безбар’єрності.

«Було б логічно встановити ліфти чи підйомники, але нині у планах лише зведення торгового центру поруч зі сходами», – каже Гречко.

Крім того, на візуалізаціях видно, що майбутній комплекс матиме кілька поверхів. Це ставить питання про відсутність паркінгів і місць для громадського транспорту – нині вузол і так перевантажений.

Що необхідно змінити у проєкті?

Загалом для гармонійного розвитку території навколо станції метро «Академмістечко» експерт називає низку умов, які, на його думку, варто було б закріпити на рівні міської влади та контролювати їх виконання. 

  1. Будівництво автобусної станції на першому поверсі ТРЦ. «Приміські автобуси мають підвозити пасажирів безпосередньо до першого поверху торговельного центру. Люди зможуть найкоротшим шляхом дістатися до станції метро – не мокнутимуть під дощем чи снігом, а просто пройдуться критим переходом до перону», – пояснює експерт.
  2. Створення доступного підземного перехоплюючого паркінгу, поєднаного з метро. «Автомобілісти з Ірпеня чи Бучі зможуть залишати свої машини на паркінгу й пересідати на метро, щоб дістатися центру міста. Це допоможе зменшити автомобільний трафік і розвантажити вулиці від постійних заторів», – додає урбаніст Олександр Гречко.

Фахівець наголошує: якщо міська влада не посилить контроль і бездумно дозволить забудову, інвестор може реалізувати проєкт, вигідний лише з комерційного погляду, але шкідливий для міста й мешканців. Так уже сталося поблизу станцій «Либідська», «Лісова», «Позняки» та інших, нагадав експерт. 

Позиція КМДА та «Київського метрополітену»

Незважаючи на значний суспільний резонанс, офіційні структури наразі утримуються від конкретики.

Зокрема, у Департаменті містобудування КМДА повідомили, що замовнику – ТОВ «Гротто» – ще у квітні 2011 року надано містобудівні умови та обмеження для будівництва багатофункціонального комплексу житлово-адміністративно-торгового призначення. При цьому гранична висота будівлі не визначена, а вказано, що її має встановити містобудівний розрахунок. Також у Департаменті підкреслили, що містобудівні умови «не є дозволом або документом дозвільного характеру».

Заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пінчук зазначив: «Планове положення виходу зі станції метрополітену «Академмістечко» відносно об’єкта будівництва буде визначено проєктною документацією, розробленою відповідно до вимог чинного законодавства».

Департамент економіки та інвестицій КМДА повідомив, що питання забудови торговельним центром станції метро «не відноситься до повноважень та компетенції департаменту».

Нагадаємо, у вересні міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про реконструкцію входу до метро «Академмістечко». Відповідно до документу на ділянці, розташованій поруч, будуть проводитись будівельні роботи. 

Теги: Київ метро громадський транспорт забудова Віталій Кличко будівництво реконструкція місто влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 жовтня рух у центрі Києва перекриють через візит іноземних делегацій
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух
5 жовтня, 22:11
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
5 жовтня, 09:27
В Індонезії під час обвалення будівлі школи загинув учень, десятки постраждали
Обвал школи в Індонезії: одна дитина загинула, десятки під завалами
30 вересня, 10:38
На місцях влучань продовжують працювати всі необхідні служби
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
28 вересня, 08:48
За підпал авто затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років
Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ
24 вересня, 19:01
За тиждень на коронавірус у столиці захворіло 1080 людей
Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики
22 вересня, 13:28
Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна самостійно наближатися до них
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
18 вересня, 09:04
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Обробка від кліщів проводитиметься на трьої локаціях
Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
9 вересня, 13:37

Новини

Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
У Києві тривога тривала 27 хвилин
У Києві тривога тривала 27 хвилин
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду
Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua