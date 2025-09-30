Обвал школи в Індонезії: одна дитина загинула, десятки під завалами

Підтверджено загибель 13-річного хлопчика. 99 інших учнів були поранені та доставлені до лікарень

Щонайменше один учень загинув, десятки постраждали внаслідок обвалення молельного залу в ісламській школі у місті Сідоарджо (провінція Східна Ява) в Індонезії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на рятувальні служби, пише «Главком».

Інцидент стався під час молитви, коли у будівлі перебували близько 100 людей. Усього з-під завалів було вилучено 89 учнів школи, які отримують допомогу у медичних закладах. Рятувальники продовжують операцію з розбору завалів та ведуть пошуки постраждалих, які ще перебувають під уламками будівлі.

Незважаючи на більш ніж 12 годин інтенсивних робіт, рятувальники продовжують боротися за життя заблокованих під уламками, до яких подають кисень та воду.

Рятувальник шукає тих дітей, які вижили Фото: Fully Handoko/EPA

Підтверджено загибель одного 13-річного хлопчика. 99 інших учнів були поранені та доставлені до лікарень, деякі з них – у критичному стані. Станом на ранок вівторка, на дошці оголошень було перераховано 65 учнів як зниклих. Це переважно хлопчики віком від 12 до 17 років (учні 7–11 класів). Протягом ночі рятувальники, поліція та військові витягли вісім слабких та поранених учнів.

Керівник рятувальних робіт Нананг Сігіт (Nanang Sigit) повідомив, що операція вкрай ускладнена через важкі плити бетону та нестабільність уламків. Хоча важка техніка доступна, її використання може спровокувати подальші обвали. «Ми подаємо кисень і воду тим, хто все ще перебуває в пастці під завалами, і підтримуємо їхнє життя, поки наполегливо працюємо над їхнім визволенням», – заявив Сігіт, підтвердивши, що рятувальники бачили тіла загиблих, але зараз фокусуються на порятунку живих.

За попередньою версією, до обвалення призвело будівництво додаткових поверхів, через що конструкція будівлі не витримала зростання навантаження.

Речник поліції Жюль Абрахам Абаст підтвердив, що причиною обвалу стала незаконна реконструкція. «Молитовна зала спочатку була двоповерховою, але до неї без дозволу додавали ще два поверхи», – повідомив Абаст. Він підсумував причину катастрофи так: «Фундамент старої будівлі, очевидно, не зміг витримати два поверхи бетону і обвалився під час процесу заливки».

