Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
Обробка від кліщів проводитиметься на трьої локаціях
фото: КиївІнформ

Під час обробки парків від кліщів перебування на їхніх територіях суворо заборонено

Завтра, 10 вересня, парки Голосіївського району Києва оброблятимуть від кліщів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київнформ.

Зранку 10 вересня буде проводитися акарицидна обробка:

  • Голосіївського парку ім. М. Рильського (орієнтовно з 6:00).
  • Лісопарку вздовж Совських ставків (орієнтовно з 8:00).
  • Лісопарку на вулиці Холодноярській (орієнтовно з 10:00).

Наголошується, що під час обробки перебувати на тих територіях заборонено.

Нагадаємо, існують рослини, які не варто садити на своїй ділянці, тому що вони приваблюють кліщів. Кліщі можуть бути переносниками хвороби Лайма та інших захворювань. Ці небезпечні комахи, які без попередження присмоктуються до людей і домашніх тварин, полюбляють затінені, вологі місця та густі гілки, якими вони можуть лазити. Тому експерти порадили уникати деякі рослини на своїх ділянках, аби уникнути небажаної зустрічі з цими шкідниками.

До слова, лікар-інфекціоніст Надія Дребот розповіла про ризики зараження кліщовим енцефалітом в Україні та надала рекомендації щодо профілактики. За її словами, попри те, що в Європі від цієї хвороби вакцинують, Україна не належить до ендемічних зон. 

Київ парк кліщ

Автор петиції звинувачує чиновницю в бездіяльності
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
18 серпня, 10:33
Німфеї зустрічаються в прісних водах по всьому світу
На озері Тельбін розцвіли водяні лілії, висаджені місцевими жителями (фото)
18 серпня, 20:02
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 19-24 серпня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
18 серпня, 18:55
Будинок відігравав важливу роль у торговому житті Подолу, в ньому розміщувалися крамниці, зокрема з продажу одягу, капелюхів і годинників
Житловий будинок з крамницями. Прокуратура судиться з власником історичної будівлі на Подолі
19 серпня, 14:54
Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку
Петанк у Києві: де зіграти в улюблену французьку гру
19 серпня, 20:16
Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для людей, які залишаться без опалення
Експерт прогнозує проблеми з опаленням: 180 тисяч киян можуть не отримати тепла
21 серпня, 09:50
Колишній сторож поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін
Загибель людей біля укриття у Києві: апеляційний суд скасував вирок охоронцю лікарні
1 вересня, 21:28
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 вересня, 07:52
Працівники дорожної служби проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
Вчора, 14:14

Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня
