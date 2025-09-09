Обробка столичних парків від кліщів: де не варто гуляти 10 вересня

Під час обробки парків від кліщів перебування на їхніх територіях суворо заборонено

Завтра, 10 вересня, парки Голосіївського району Києва оброблятимуть від кліщів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київнформ.

Зранку 10 вересня буде проводитися акарицидна обробка:

Голосіївського парку ім. М. Рильського (орієнтовно з 6:00).

Лісопарку вздовж Совських ставків (орієнтовно з 8:00).

Лісопарку на вулиці Холодноярській (орієнтовно з 10:00).

Наголошується, що під час обробки перебувати на тих територіях заборонено.

