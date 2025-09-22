Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики

За тиждень на коронавірус у столиці захворіло 1080 людей

Найбільше випадків коронавірусу у Києві зафіксовано серед вікової групи 30–64 роки

У Києві із 15 по 21 серпня зареєстровано понад тисячу випадків коронавірусу, що на 235 людей менше, ніж за попередній період. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що за минулий тиждень лікарі зафіксували у місті зниження захворюваності на 17,9% у порівнянні з попереднім тижнем. Наразі захворіло 1080 людей: 792 дорослих, 288 дітей.

«Найбільше випадків серед вікової групи 30–64 роки – майже половина від усіх. Госпіталізації теж зменшилися: 89 осіб (з них 35 дітей) проти 271 на попередньому тижні», – йдеться у повідомленні.

Також медики поінформували, що минулого тижня у реанімації лікувалося семеро дорослих пацієнтів. Загалом рівень захворюваності у 2025 році нижчий за показники аналогічного періоду 2024 року на 7,9%.

За минулий тиждень захворюваність знизилася на 17,9% у порівнянні з попереднім тижнем інфографіка: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Щоб уберегтися від захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 медики радять:

регулярно мити руки під проточною водою з милом або обробляти їх антисептичним засобом із вмістом спирту не менше ніж 60-70%. Навчити дітей мити руки після прогулянки, спілкування з домашніми тваринами, відвідування туалету, перед вживанням їжі

уникати місць скупчення людей, дотримуйтеся соціальної дистанції в громадських місцях (магазинах, аптеках, базарах). За необхідності такого відвідування — використовувати засоби індивідуального захисту (одноразові медичні маски)

щоденно прогулюватися на свіжому повітрі, вживати свіжі фрукти й овочі

повноцінно харчуватися і уникати перевтоми

регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання

при ознаках хвороби залишатися вдома та звертатися до свого сімейного лікаря

при захворюванні користуватися одноразовими паперовими серветками й рушниками для того, щоб прикрити обличчя під час чхання, а також при нежиті. Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також можуть стати джерелом зараження.

Нагадаємо, в Україні поширюється нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.