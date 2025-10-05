Головна Київ Новини
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух
6 жовтня рух у центрі Києва перекриють через візит іноземних делегацій
Управління держохорони України просить киян врахувати інформацію під час переміщення

У понеділок, 6 жовтня, у центральній частині Києва перекриють дорожній рух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління держохорони України.

«6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що згідно із законом України, очільникам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони.

Нагадаємо, із 30 вересня до 19 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці. Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці цієї вулиці – від вул. Ґарета Джонса до вул. Юрія Іллєнка, 50-А.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

