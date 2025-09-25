Головна Київ Новини
Буде ТРЦ? Кличко підписав розпорядження про реконструкцію входу до метро «Академмістечко»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Проводити реконструкцію буде ТОВ «Гротто», де донедавна бенефіціаром значився нардеп з ОПЗЖ Вадим Столар
фото з відкритих джерел

Проєкту реконструкції земельної ділянки біля метро «Академмістечко» поки немає

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про реконструкцію входу до метро «Академмістечко». Відповідно до документу на ділянці, розташованій поруч, будуть проводитись будівельні роботи. Про це повідомляють у спільноті «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Зазначається, що ще минулого року Київрада передала на п'ять років у розпорядження товариству із обмеженою відповідальністю «Гротто» земельну ділянку, яка перебуває у комунальній власності та розташована біля входу до метро.

Як пише громадський активіст Сергій Пасюта, виходи з метро «Академмістечко» теж «реконструюють» під ТРЦ. Робити це буде ТОВ «Гротто» (31721725), де донедавна бенефіціаром значився нардеп з ОПЗЖ і давній знайомий мера Кличка Вадим Столар.

Ділянка 8000000000:75:191:0075 розташована вплитул до виходу з метро
фото з відкритих джерел

Ділянка 8000000000:75:191:0075 розташована вплитул до виходу з метро, тому є припущення, що шлях з підземки пролягатиме через новий ТРЦ, а не вестиме одразу на вулицю, зазначають «Пасажири Києва».

Як зазначають у спільноті, мінуси цього рішення – незручність для пасажирів на час будівництва, яке може затягнутись на роки, ускладнена евакуація людей, закриття станції у разі надзвичайних ситуацій у ТЦ (як приклад, пожежі на станції Героїв Дніпра).

Також активісти додають, що проєкту реконструкції поки немає, але в будь-якому випадку він має буде затвердженим розпорядженням КМДА.

На станції метро «Героїв Дніпра» після укріплення грунтів виріш ТРЦ Oasis
фото: «Пасажири Києва»
Пожежа у торгівельному центрі, розташованому над станцією метро «Героїв Дніпра»
фото: Oboz.ua

Цікаво, що відповідне розпорядження КМДА №54 від 15.09.2025 року підписав не Тимур Ткаченко, а Віталій Кличко, хоча останній є лише міським головою і не очолює виконавчий орган, додали у спільноті.  

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація  відхилила петицію щодо демонтажу занедбаного будмайданчика біля метро «Осокорки». Петиція набрала необхідну кількість голосів, а 12 вересня КМДА надіслала відповідь за підписом міського голови Віталія Кличка, в якій зазначено, що всі перевірки території показали, що вона утримується в належному санітарному стані, а також що доступ до станції метро «Осокорки» не перекритий. Київрада виділила цю ділянку під забудову ще у 2009 році. Компанія «Скай-буд ЛТД» замовила проєкт ТЦ Le Boulevard в архітектора Олександра Бабушкіна.

Теги: місцева влада Віталій Кличко забудова метро Київ

