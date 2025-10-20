Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що вибуховий пристрій був закладений під водійське сидіння транспортного засобу
фото: Національна поліція України/Facebook

На момент детонації у салоні нікого не було

Сьогодні близько 06:00 у дворі багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля BMW X3. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи
На місці події працюють слідчо-оперативні групи
фото: Національна поліція України/Facebook
Автівка була припаркована під самим входом у будинок
Автівка була припаркована під самим входом у будинок
фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції та Голосіївського управління, співробітники Служби безпеки України, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції та Голосіївського управління, співробітники Служби безпеки України, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби
На місці події працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції та Голосіївського управління, співробітники Служби безпеки України, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби
фото: Національна поліція України/Facebook
Автомобіль поліції на місці вибуху
Автомобіль поліції на місці вибуху
фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що вибуховий пристрій був закладений під водійське сидіння транспортного засобу. На момент детонації у салоні нікого не було.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. 

Теги: вибух Київ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів
В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
5 жовтня, 06:09
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
У Києві гучно
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
28 вересня, 07:44
Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла позує біля подарунка
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
23 вересня, 10:44
На місці події виявлено 14 зрізаних дерев
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
23 вересня, 15:14
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
У Києві водій кинув бойову гранату в бік маршрутки колеги (фото)
6 жовтня, 08:52
Ганіч – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
11 жовтня, 11:59
Ще у неділю, 12 жовтня, ескалатор на Київському центральному вокзалі працював
На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі
14 жовтня, 10:40
В разі змін оперативна інформація з'являтиметься у телеграм-каналі ДТЕК
У столиці та на Київщині екстрені відключення світла скасовано
16 жовтня, 13:19

Новини

У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)
Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)
Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія
Киянин у ТЦК заявив, що не хоче служити, і його відпустили: чим закінчилася історія
У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані
У Києві горіла багатоповерхівка, один із постраждалих – у важкому стані

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua