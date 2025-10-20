У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)

За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що вибуховий пристрій був закладений під водійське сидіння транспортного засобу

На момент детонації у салоні нікого не було

Сьогодні близько 06:00 у дворі багатоповерхового будинку в Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля BMW X3. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи фото: Національна поліція України/Facebook

Автівка була припаркована під самим входом у будинок фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції та Голосіївського управління, співробітники Служби безпеки України, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції та Голосіївського управління, співробітники Служби безпеки України, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби фото: Національна поліція України/Facebook

Автомобіль поліції на місці вибуху фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що вибуховий пристрій був закладений під водійське сидіння транспортного засобу. На момент детонації у салоні нікого не було.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.