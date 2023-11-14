Біля залізничних колій в одному з районів Києва виявлено 20 кг ртуті
Ртуть герметично запакували та передали фахівцям КАРС для подальшої утилізації
У Дніпровському районі столиці біля залізничних колій виявили 20 кг ртуті. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві.
«О 12:52 до служби порятунку надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановили, що в металевій ємності знаходиться близько 20 кг ртуті», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ртуть герметично запакували та передали фахівцям КАРС для подальшої утилізації.
Обставини даного випадку будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, 29 травня 299 депутатів Верховної Ради України підтримали законопроект №0199 про приєднання України до Мінаматської конвенції, що передбачає поетапну відмову від ртуті.
Із 1 січня 2024 року Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть (термометрів, ламп, деяких видів батарейок, тонометрів, барометрів, вимикачів, реле тощо).
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