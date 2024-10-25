У Києві пролунали вибухи

Тривогу було оголошено через загрозу БпЛА для столиці

Протиповітряна оборона збиває російські «Шахеди» в Києві

У Києві під час повітряної тривоги чутно сильні вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Тривогу в столиці було оголошено близько дев'ятої години вечора через загрозу ударних російських безпілотників типу «Шахед».

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – заявив Попко.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 25 жовтня, оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Кинджал. Об 11:57 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.

До слова, у ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.