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У Києві пролунали вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
Тривогу було оголошено через загрозу БпЛА для столиці
фото з відкритих джерел

Протиповітряна оборона збиває російські «Шахеди» в Києві

У Києві під час повітряної тривоги чутно сильні вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

Тривогу в столиці було оголошено близько дев'ятої години вечора через загрозу ударних російських безпілотників типу «Шахед».

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – заявив Попко.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 25 жовтня, оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Кинджал. Об 11:57 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.

До слова, у ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.  

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Теги: вибух Київ війна безпілотник столиця системи ППО

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