Названо місто, яке першим протестує 5G

Розгортання 5G спочатку здійснюватиметься на кількох локаціях

Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів. У разі якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт буде масштабовано на Київ і Одесу. Про це повідомляє «Економічна правда».

Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька джерел ЗМІ на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.

Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

Нагадаємо, в Україні стартує пілотний проєкт з використання 5G, який триватиме два роки. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», – йдеться у заяві.

5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G. Пілотний проєкт, за його словами, є одним із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який уряд планує завершити до 2030 року.

Варто зазначити, що 27 травня цього року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Зазначається що інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

До слова, у 2021 році уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.