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Концерт пам'яті Віталія Білоножка у Києві. Вдова артиста розповіла ексклюзивні деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Народний артист України Віталій Білоножко тривалий час перебував у лікарні, де й обірвалося його життя 9 січня
фото: glavcom.ua

Світлана Білоножко: «Пішла з життя порядна, чесна людина, тому я повинна залишити пам’ять про Віталія для всієї України»

Народна артистка України Світлана Білоножко в суботу, 19 жовтня, проведе концерт, присвячений пам'яті її чоловіка, видатного співака, народного артиста Віталія Білоножка. Як повідомляв «Главком», артист помер 9 січня на 71 році життя в одній зі столичних лікарень.

В ексклюзивному коментарі «Главкому» Світлана Білоножко назвала прийдешній концерт унікальним. За останніми даними сайту палацу «України», на вечорі пам’яті виступлять десятки топ-артистів.

12 січня 2024 року відбулося прощання із Народним артистом України Віталієм Білоножком
12 січня 2024 року відбулося прощання із Народним артистом України Віталієм Білоножком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Окрім представників родини Білоножків на сцену вийдуть:

  • Тарас Петриненко
  • Оксана Білозір
  • Олександр Пономарьов
  • Павло Зібров
  • «Лісапетний батальйон»
  • Анатолій Хостікоєв та Наталія Сумська
  • Віктор Павлік
  • Ольга Сумська та Віталій Борисюк
  • Богдан Бенюк
  • Алла Кудлай
  • Катерина Бужинська
  • Михайло Грицкан
  • Ауріка Ротару
  • Андрій Кравченко
  • Геля Зозуля
  • Надія Шестак
  • Олександр Злотник
  • Тетяна Піскарьова
  • Оксана Пекун
  • Петро Чорний
  • Ярослава Руденко
  • «Авіатор»
  • Ірина Зінковська
  • Алла Попова
  • Квартет «Гетьман»
  • Христина Охитва
  • «Аква Віта»
  • Естрадно симфонічний оркестр, головний диригент – Дмитро Антонюк
  • Академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України

За словами Світлани Білоножко, в концерті прозвучать усім відомі пісні Віталія: «Кожен представить ці пісні по-своєму, унікально, але з пам'яттю про нього». За її словами, також у заході візьмуть участь захисники України: військовий Денис Париж, який є розвідником, спеціально прибуде з фронту, щоб виконати пісню Віталія «Боже, дай Україні волю». Також пролунають пісні і у виконанні ансамблю прикордонників.

12 січня 2024 року відбулося прощання із Народним артистом України Віталієм Білоножком
12 січня 2024 року відбулося прощання із Народним артистом України Віталієм Білоножком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Це буде великий концерт – зі сльозами на очах і з любов’ю в серці. Все, щоб згадати, якою світлою людиною був Віталій», – додала вдова Білоножка.

Світлана Білоножко зауважила, що хоче влаштувати концерт, який буде великою пам'яттю для України: «Я не могла не зробити для мого Віталія концерт пам’яті. Це важко, це непросто. І в цей час, коли війна в Україні, коли розпорошено суспільство, треба зробити все на вищому рівні. Я хочу зробити, щоб це була велика пам’ять для всієї України. Віталій Васильович достойний цього – він прекрасний співак, чудовий батько та унікальний чоловік. Він був інтелектуалом, мав шедевральний голос та добре серце».

Молодший син Білоножка – Євген на прощанні із татом
Молодший син Білоножка – Євген на прощанні із татом
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Артистка зауважила, що наразі справлятися із втратою чоловіка допомагає велика родина – діти та онуки. Саме вони надають артистці підтримку і у створенні концерту, і у житті.

Нагадаємо, у січні родина провела в останню путь главу сімейства Віталія Білоножка. Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради помер на 71 році життя.

До слова, раніше народна артистка України Світлана Білоножко розкрила деякі подробиці особистого життя свого онука Віталія Білоножка.

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Теги: народний артист пам'ять співак концерт Київ Віталій Білоножко

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