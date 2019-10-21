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    Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)

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    Тіло знаходилося на обриві - Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)
    Тіло знаходилося на обриві
    Фото: Інформатор

    Обставини трагедії встановлюватиме слідчо-оперативна група

    У понеділок, 21 жовтня, на вулиці Євгена Коновальця, 36А перехожий знайшов труп хлопця. Тіло знаходилося на території Київського національного університету культури і мистецтв.

    Моторошну знахідку виявили близько 8:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли поліцейські, хлопця помітив перехожий. Тіло знаходилося на обриві, на шиї зашморг, а другий кінець був прив'язаний до дерева.

    Особистість хлопця не встановлена. На вигляд йому близько 20 років.

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    Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)
    Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)
    Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)
    Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)
    Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо. Патрульні очікують слідчо-оперативну групу, якій і належить з'ясувати обставини трагедії.

    Як повідомлялося, на Троєщині сімейна сварка ледь не завершилася трагедією. Патрульні за викликом жінки зняли чоловіка з петлі і врятували йому життя.

    Національна поліція України Київ вуз самогубство чоловік
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