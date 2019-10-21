Біля гуртожитків університету Поплавського знайшли повішеного хлопця (фото, відео)



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Тіло знаходилося на обриві Фото: Інформатор

Обставини трагедії встановлюватиме слідчо-оперативна група

У понеділок, 21 жовтня, на вулиці Євгена Коновальця, 36А перехожий знайшов труп хлопця. Тіло знаходилося на території Київського національного університету культури і мистецтв.

Моторошну знахідку виявили близько 8:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли поліцейські, хлопця помітив перехожий. Тіло знаходилося на обриві, на шиї зашморг, а другий кінець був прив'язаний до дерева.

Особистість хлопця не встановлена. На вигляд йому близько 20 років.

Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо. Патрульні очікують слідчо-оперативну групу, якій і належить з'ясувати обставини трагедії.

Як повідомлялося, на Троєщині сімейна сварка ледь не завершилася трагедією. Патрульні за викликом жінки зняли чоловіка з петлі і врятували йому життя.