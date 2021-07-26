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    Смертельний наїзд на пішохода: столична поліція відкрила провадження

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    Чоловік&nbsp;переходив проїжджу частину у невстановленому місці та потрапив під колеса автівки - Смертельний наїзд на пішохода: столична поліція відкрила провадження
    Чоловік переходив проїжджу частину у невстановленому місці та потрапив під колеса автівки
    Фото: Нацполіція

    Водій автомобіля Fiat Dobloздійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці

    За фактом смертельної автопригоди, що сталася в Голосіївському районі Києва, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими на вулиці Набережно-Корчуватській. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група із розслідувань ДПТ поліції Києва та бригада швидкої медичної допомоги.

    Попередньо встановлено, що невідомий переходив проїжджу частину у невстановленому місці, внаслідок чого водій автомобіля Fiat Doblo, 1994 року народження, не встиг загальмувати та здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці автопригоди. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого.

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    Смертельний наїзд на пішохода: столична поліція відкрила провадження
    Смертельний наїзд на пішохода: столична поліція відкрила провадження

    За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    У рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин цієї автопригоди.

    Раніше повідомлялося, що чоловік вирішив перебігти доволі жваве шосе в забороненому для переходу місці та потрапив під колеса Fiat Doblo.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль
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    Смертельний наїзд на пішохода: столична поліція відкрила провадження