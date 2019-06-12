Біля Нацбанку на два дні буде обмежено рух транспорту

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Дорожники попередили про ремонтні роботи на Інститутській

У вихідні дні 15 та 16 червня на вулиці Інститутській на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської проводитимуться ремонтні роботи. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Роботи з влаштування нового асфальтобетонного покриття починатимуться о 8-й годині ранку.

У зв’язку з цим буде частково обмежено рух транспорту на цій ділянці вулиці Інститутської.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїзній частині вказаної ділянки вулично-дорожньої мережі, аби не заважати дорожнім роботам.

Раніше «Київавтодор» попередив про ремонтні роботи на низці вулиць, які проводитимуться 12 червня. Зокрема сьогодні ремонт триває на місцевому проїзді вул. Академіка Заболотного.

Також у середу у зв’язку з виконанням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Теодора Драйзера на ділянці від вул. Миколи Лаврухіна до вул. Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту.