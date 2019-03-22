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    Біля супермаркету в Києві знайшли «гранату»

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    Муляж гранати знайшли біля урни поблизу входу в магазин - Біля супермаркету в Києві знайшли «гранату»
    Муляж гранати знайшли біля урни поблизу входу в магазин
    Фото: Інформатор

    Муляж гранати виявили охоронці магазину

    У п'ятницю, 22 березня, в Києві біля супермаркету Novus, за адресою вулиця Воскресенська, 14а, знайшли пристрій, схожий на ручну гранату.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 13:15. Про це повідомляє Інформатор.

    Пристрій виявили охоронці супермаркету біля урни перед входом в сам магазин.

    Правоохоронці, що прибули на місце події, з'ясували, що предмет був муляжем гранати і без запалу. Пристрій вилучили для проведення експертизи.

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    Біля супермаркету в Києві знайшли «гранату»
    Біля супермаркету в Києві знайшли «гранату»
    Біля супермаркету в Києві знайшли «гранату»
    Фото: Інформатор

    На даний момент невідомо, хто саме залишив «гранату» біля супермаркету. Вхід в магазин не обладнаний камерами відеоспостереження.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

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