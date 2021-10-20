Біля ВДНГ триває масштабний демонтаж МАФів (фото, відео)

Комунальники навіть уночі проводять демонтажні роботи

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» розпочало масштабний демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд біля ВДНГ. Локацію звільняють від МАФів для облаштування міського простору. Про це повідомляє пресслужба комунальників.

Заплановано демонтувати понад 40 МАФів, які раніше зосереджувалися на локації біля метро «Виставковий центр».

Роботи розпочалися 19 жовтня та тривали навіть вночі.

Частина незаконних конструкцій вже перевезена на штрафмайданчики комунального підприємства. Роботи продовжуються.

Нагадаємо, нещодавно в Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. к. м площі. Загалом демонтовано понад 110 споруд. Більшість з них розміщувалася на комунальній землі, зокрема на території КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».