У Києві зіткнулися мікроавтобус і позашляховик: є загиблі і поранені
Сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії «не поділили дорогу»
У Києві сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4.
Про це передає «Київ оперативний» в Facebook.
Аварія трапилася на вулиці Зодчих близько 00:15 в середу, 20 листопада.
Повідомляється, що сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії «не поділили дорогу».
За попередньою інформацією, в ДТП постраждали близько 10 осіб. Двоє з них загинули: водій і пасажир Toyota.
Зараз на місці ДТП працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.
Інформація уточнюється.
До слова, у понеділок увечері у Києві на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.
18 листопада ввечері на проспекті Перемоги у Києві, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».