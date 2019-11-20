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    У Києві зіткнулися мікроавтобус і позашляховик: є загиблі і поранені

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    У Києві зіткнулися мікроавтобус і позашляховик: є загиблі і поранені
    Фото: facebook.com/KyivOperativ

    Сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії «не поділили дорогу»

    У Києві сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4.

    Про це передає «Київ оперативний» в Facebook.

    Аварія трапилася на вулиці Зодчих близько 00:15 в середу, 20 листопада.

    Повідомляється, що сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії «не поділили дорогу».

    За попередньою інформацією, в ДТП постраждали близько 10 осіб. Двоє з них загинули: водій і пасажир Toyota.

    Зараз на місці ДТП працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.

    Інформація уточнюється.

    До слова, у понеділок увечері у Києві на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

    18 листопада ввечері на проспекті Перемоги у Києві, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».

    ДТП аварія рятувальники
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