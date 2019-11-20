У Києві зіткнулися мікроавтобус і позашляховик: є загиблі і поранені



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Фото: facebook.com/KyivOperativ

Сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії «не поділили дорогу»

У Києві сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4.

Про це передає «Київ оперативний» в Facebook.

Аварія трапилася на вулиці Зодчих близько 00:15 в середу, 20 листопада.

Повідомляється, що сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії «не поділили дорогу».

За попередньою інформацією, в ДТП постраждали близько 10 осіб. Двоє з них загинули: водій і пасажир Toyota.

Зараз на місці ДТП працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.

Інформація уточнюється.

До слова, у понеділок увечері у Києві на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

18 листопада ввечері на проспекті Перемоги у Києві, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».