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    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото

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    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota - У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota
    Фото: Інформатор

    Внаслідок ДТП двоє людей загинули, вісім постраждали

    У ніч на 20 листопада в Києві за адресою вулиця Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.

    Правоохоронці розповіли, що попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. У якийсь момент одна з машин вилетіла на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення.

    Від удару позашляховик вилетів з проїжджої частини і уперся в дерево.

    У момент аварії в RAV4 було п'ятеро хлопців, а в мікроавтобусі шість-сім чоловік. Від удару водій Toyota загинув миттєво. Пасажира намагалися врятувати медики, але після тривалих спроб реанімації вони констатували смерть.

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    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото
    Фото: Інформатор

    Ще трьох людей з легковика з серйозними травмами госпіталізували до лікарні.

    Також постраждали і четверо пасажирів маршрутки. В основному, всі вони похилого віку. На щастя, їх травми несерйозні.

    Водій Mercedes теж потрапив до лікарні. Мікроавтобус здійснював розвезення людей.

    Відомо, що загиблим було близько 20-25 років. Такого ж віку були і постраждалі з легковика. Через аварію рух по вулиці Зодчих перекривали. На місці працювало близько 10 бригад медиків, екіпажі патрульної поліції, рятувальники ДСНС.

    До слова, у понеділок увечері у Києві на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

    18 листопада ввечері на проспекті Перемоги у Києві, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».

    ДТП Київ ДСНС смерть водій рятувальники
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