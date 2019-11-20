У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota: опубліковано фото



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У Києві лоб в лоб зіткнулися маршрутка і Toyota Фото: Інформатор

Внаслідок ДТП двоє людей загинули, вісім постраждали

У ніч на 20 листопада в Києві за адресою вулиця Зодчих, 30 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota RAV4. В результаті аварії загинули двоє хлопців, ще вісім людей постраждали.

Правоохоронці розповіли, що попередньо, Mercedes їхав в сторону проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. У якийсь момент одна з машин вилетіла на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення.

Від удару позашляховик вилетів з проїжджої частини і уперся в дерево.

У момент аварії в RAV4 було п'ятеро хлопців, а в мікроавтобусі шість-сім чоловік. Від удару водій Toyota загинув миттєво. Пасажира намагалися врятувати медики, але після тривалих спроб реанімації вони констатували смерть.

Ще трьох людей з легковика з серйозними травмами госпіталізували до лікарні.

Також постраждали і четверо пасажирів маршрутки. В основному, всі вони похилого віку. На щастя, їх травми несерйозні.

Водій Mercedes теж потрапив до лікарні. Мікроавтобус здійснював розвезення людей.

Відомо, що загиблим було близько 20-25 років. Такого ж віку були і постраждалі з легковика. Через аварію рух по вулиці Зодчих перекривали. На місці працювало близько 10 бригад медиків, екіпажі патрульної поліції, рятувальники ДСНС.

До слова, у понеділок увечері у Києві на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

18 листопада ввечері на проспекті Перемоги у Києві, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».