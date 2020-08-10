Біля залізничного вокзалу в Києві знайшли підозрілий предмет



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Через підозрілий предмет патрульні обмежили рух на вулиці Кірпи Фото: Патрульна поліція Києва

Вибухотехніки не виявили небезпечних предметів

У неділю, 9 серпня, близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вулиці Кірпи.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту.

На місці події працювали вибухотехніки, небезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, вранці 9 серпня біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській в Києві було виявлено предмет, схожий на вибухівку. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.