Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пожежа на Хрещатику: у центрі Києва загорівся готель «Дніпро» (фото)
Пожежа сталася в номері на третьому поверсі готелю
фото: ДСНС Києва/Facebook

Займання виникло в готельному номері на третьому поверсі будівлі

Вранці 5 січня 2026 року у центрі Києва сталася пожежа в одному зі столичних готелів. Рятувальники евакуювали 57 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Де і коли сталася пожежа

фото: ДСНС Києва/Facebook

У центрі столиці, поблизу Європейської площі, за адресою: вулиця Хрещатик, 1/2, сталася пожежа у готелі «Дніпро». В офіційному релізі рятувальників назва готелю не зазначається, але за оприлюдненими фото з місця події ідентифікується будівля готелю «Дніпро». Пожежу у зазначеному готелі також підтвердила пресслужба КМДА.

фото: ДСНС Києва/Facebook

Деталі рятувальної операції. Хронологія подій

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 08:10. За даними вогнеборців, займання сталося  в готельному номері на третьому поверсі будівлі.

Через сильне задимлення пожежники негайно розпочали евакуацію мешканців готелю. Із верхніх поверхів на безпечну відстань рятувальники вивели 57 осіб, серед яких була одна дитина.

Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося повністю ліквідувати вже о 08:40 на площі 30 квадратних метрів.

Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає. На місці події продовжують працювати правоохоронці, які встановлюватимуть точну причину займання. 

фото: ДСНС Києва/Facebook
фото: ДСНС Києва/Facebook
фото: ДСНС Києва/Facebook
фото: ДСНС Києва/Facebook
фото: ДСНС Києва/Facebook

Нагадаємо, 26 січня у Шевченківському районі столиці сталося загоряння в офісній будівлі. Повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик надійшло рятувальникам о 07:04. Вогнеборці, які прибули на місце пожежі, встановили, що загоряння сталось на першому поверсі чотириповерхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик.

