Скільки будинків у Києві залишаються без тепла: Кличко назвав цифру

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Скільки будинків у Києві залишаються без тепла: Кличко назвав цифру
фото: ДСНС України/Telegram

Комунальники відновили подачу теплоносія вже в 2100 будинків

Без тепла у столиці ще залишаються близько 500 будинків, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Комунальники відновили подачу теплоносія вже в 2100 будинків (із 2600, які були без опалення).

«Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки», – запевнив Кличко.

Як відомо, до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську владу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Зазначається, що технічна допомога включає 438 установок потужністю 20 кВт та 62 одиниці на 22 кВт. Як і перша частина допомоги, що складалася зі 177 пристроїв, нова партія призначена переважно для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у житлових будинках. Це дозволить підтримувати теплопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Віталій Кличко опалення Київ

