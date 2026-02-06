Головна Київ Новини
У Києві жінка отримала сім років за вбивство коханця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Дніпровська окружна прокуратура повністю довела провину підсудної
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

39-річна жінка під час конфлікту завдала 34-річному співмешканцю дев'ять ножових ударів

Дніпровський районний суд столиці виніс вирок 39-річній жінці, яка під час сварки жорстоко розправилася зі своїм коханим. За вчинене вбивство вона проведе за ґратами сім років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Кривавий інцидент стався у липні 2025 року в одній із квартир Дніпровського району. Під час чергового конфлікту жінка схопила ніж і завдала 34-річному співмешканцю дев'ять ударів. Від отриманих ран чоловік помер на місці ще до приїзду медиків «швидкої».

Жінка під час проведення слідчого експерименту
Жінка під час проведення слідчого експерименту
фото: Київська міська прокуратура

Слідство з’ясувало цікаві деталі життя засудженої. Поки її законний чоловік проходив військову службу, жінка періодично співмешкала із загиблим. Проте стосунки пари були складними: коханець регулярно бив жінку. Вона приховувала домашнє насильство, маскувала синці та переконувала знайомих, що отримувала травми випадково. Черговий прояв агресії з боку чоловіка став для нього фатальним.

Дніпровська окружна прокуратура повністю довела провину підсудної. Суд визнав її винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Попри складні обставини у стосунках, жінку засудили до реального терміну ув’язнення. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Павлограді правоохоронці затримали 58-річну жінку за підозрою у жорстокому вбивстві свого цивільного чоловіка. Трагедія сталася вранці 24 січня під час побутової сварки, яка переросла у насильство. Слідство встановило, що в ході конфлікту жінка схопилася за сокиру та завдала опоненту численних ударів, від яких той помер на місці. Намагаючись уникнути відповідальності та приховати сліди злочину, підозрювана розчленувала тіло загиблого та скинула останки у вигрібну яму на території домоволодіння.

