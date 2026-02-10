Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід

За новою моделлю вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах

Через критичні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок останніх обстрілів, столична влада змушена оптимізувати роботу навчальних закладів, у місті розпочали процес об'єднання окремих садочків та шкіл. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Заступник голови КМДА зазначив, що за такою моделлю вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах. Вихованців окремих дитсадків тимчасово переводять до садочків, де є опалення.

«Це дає змогу не переривати освітній процес і водночас зберігати комфортні умови для дітей», – пояснив Мондриївський.

У школах освітній процес триває у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному. Це залежить від ситуації в конкретному закладі.

Водночас школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі.

Департамент освіти і науки Києва здійснює щоденний моніторинг та готує альтернативні плани для тих будівель, де відновити тепло до кінця сезону буде неможливо. Зокрема, це стосується частини закладів Дарницького та Дніпровського районів, які живилися від критично пошкодженої ТЕЦ-4. Про всі зміни у форматі навчання адміністрації закладів обіцяють оперативно інформувати батьків та вчителів.

Нагадаємо, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ-4 внаслідок російських обстрілів, Дарницький та Дніпровський райони столиці частково перейшли на дистанційне навчання. Близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без опалення. За попередніми прогнозами фахівців, на відновлення системи теплопостачання знадобиться щонайменше два місяці. Щоб запобігти замерзанню систем, у багатьох закладах освіти вже злили воду з мереж опалення.