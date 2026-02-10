Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
Школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі
фото: Валентин Мондриївський

За новою моделлю вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах

Через критичні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок останніх обстрілів, столична влада змушена оптимізувати роботу навчальних закладів, у місті розпочали процес об'єднання окремих садочків та шкіл. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Заступник голови КМДА зазначив, що за такою моделлю вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах. Вихованців окремих дитсадків тимчасово переводять до садочків, де є опалення.

«Це дає змогу не переривати освітній процес і водночас зберігати комфортні умови для дітей», – пояснив Мондриївський.

У школах освітній процес триває у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному. Це залежить від ситуації в конкретному закладі.

Водночас школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі.

Департамент освіти і науки Києва здійснює щоденний моніторинг та готує альтернативні плани для тих будівель, де відновити тепло до кінця сезону буде неможливо. Зокрема, це стосується частини закладів Дарницького та Дніпровського районів, які живилися від критично пошкодженої ТЕЦ-4. Про всі зміни у форматі навчання адміністрації закладів обіцяють оперативно інформувати батьків та вчителів.

Нагадаємо, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ-4 внаслідок російських обстрілів, Дарницький та Дніпровський райони столиці частково перейшли на дистанційне навчання. Близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без опалення. За попередніми прогнозами фахівців, на відновлення системи теплопостачання знадобиться щонайменше два місяці. Щоб запобігти замерзанню систем, у багатьох закладах освіти вже злили воду з мереж опалення.  

Читайте також:

Теги: навчання влада Київ школа школярі опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01
За даними поліції, смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця
КМДА спростувала інформацію про смерть жінки нібито від холоду
28 сiчня, 18:40
Марія Бурмака розкритикувала знесення МАФів
«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів
28 сiчня, 11:56
У столиці піднялися ціни на таксі
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
26 сiчня, 18:23
Рада не ухвалила рішення щодо законопроєкту про скасування відстрочки для студентів 25+
Рада відмовилася скасовувати відстрочки для студентів
15 сiчня, 13:19
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
14 сiчня, 17:47
Жителів Києва, які потребують допомоги, забезпечуватимуть гарячою їжею один раз на добу
Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
13 сiчня, 15:04
Кількість чоловіків старше 25 років у системі освіти за роки війни зросла у 8,5 разів
Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років
10 сiчня, 22:14
Корабель ВМС Ірану приєднався до навчань Росії та Китаю
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
10 сiчня, 17:15

Новини

Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
Київщина: графіки відключення світла 10 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 10 лютого 2026 року
Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу
Білогородська громада вимкнула вуличне освітлення через енергетичну кризу
Теплопостачання на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває
Теплопостачання на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua