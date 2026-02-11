Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА

За даними слідства, жінка встигла нарахувати собі майже 2 млн грн

Бухгалтерку вже звільнено з роботи, свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами

Колишня бухгалтерка Управління освіти Дарницької РДА протягом двох років незаконно нараховувала собі виплати, мотивуючи це «фінансовими труднощами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що обвинувачена, яка формувала відомості щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладів освіти Дарницького району міста Києва, починаючи з серпня 2023 року до жовтня 2025 року, щомісячно змінювала реквізити отримувачів грошей на свої власні.

Зокрема, за даними прокуратури, гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, премії, які насправді не були передбачені. Таким чином жінка нарахувала собі майже 2 млн грн.

Бухгалтерку вже звільнено з роботи, свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої бухгалтерки Управління освіти Дарницької РДА за обвинуваченням у заволодінні грошима шляхом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах. Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України.

