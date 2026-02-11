Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
За даними слідства, жінка встигла нарахувати собі майже 2 млн грн
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Бухгалтерку вже звільнено з роботи, свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами

Колишня бухгалтерка Управління освіти Дарницької РДА протягом двох років незаконно нараховувала собі виплати, мотивуючи це «фінансовими труднощами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури. 

Слідство встановило, що обвинувачена, яка формувала відомості щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладів освіти Дарницького району міста Києва, починаючи з серпня 2023 року до жовтня 2025 року, щомісячно змінювала реквізити отримувачів грошей на свої власні.

Зокрема, за даними прокуратури, гроші нараховувались начебто за роботу за сумісництвом, перебування на лікарняному, премії, які насправді не були передбачені. Таким чином жінка нарахувала собі майже 2 млн грн.

Бухгалтерку вже звільнено з роботи, свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої бухгалтерки Управління освіти Дарницької РДА за обвинуваченням у заволодінні грошима шляхом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах. Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, директору товариства, яке постачало електроенергію комунальному підприємству «Київпастранс», повідомлено про підозру у заволодінні понад 11,5 млн грн. Слідчі Подільського управління поліції, під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, викрили протиправну схему привласнення коштів комунального підприємства. За даними слідства, між «Київпастрансом» та фірмою-переможцем тендеру було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом – додаткові угоди, що дозволяли коригувати оплату відповідно до коливань тарифів.

Раніше Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

Теги: жінка слідство прокурор гроші прокуратура Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
11 сiчня, 14:15
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян
18 сiчня, 12:19
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
5 лютого, 05:32
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
7 лютого, 00:39
Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом
14 сiчня, 17:22
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
23 сiчня, 08:43
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
27 сiчня, 11:39
Програма розповсюджується на Київ та Київську область
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
28 сiчня, 21:47
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51

Новини

Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців
Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
Нараховувала собі премії та «лікарняні»: яке покарання чекає на ексбухгалтерку Дарницької РДА
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон
У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua