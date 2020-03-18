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    Блокування залізничних колій на Київщині: у ситуацію втрутилась поліція (фото)

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    Люди перекрили залізничні колії на станції у Фастові - Блокування залізничних колій на Київщині: у ситуацію втрутилась поліція (фото)
    Люди перекрили залізничні колії на станції у Фастові
    Фото: Нацполіція

    З протестувальниками проведено профілактичну бесіду

    Поліція Київщини провела роз’яснювальну роботу з мітингувальниками у Фастові, які сьогодні заблокували рух залізничного транспорту.

    Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країни коронавірусу.

    На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області. 

    Поліцейські провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, оскільки такі обмежувальні заходи введені для запобігання поширенню коронавірусу в країні і збереження життя та здоров’я громадян.

    Після профілактичної бесіди, за рішенням міськради, людей доправили до пункту призначення автотранспортом.

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    Блокування залізничних колій на Київщині: у ситуацію втрутилась поліція (фото)
    Блокування залізничних колій на Київщині: у ситуацію втрутилась поліція (фото)
    Блокування залізничних колій на Київщині: у ситуацію втрутилась поліція (фото)

    Поліція Київщини закликає громадян віднестися з порозумінням до тимчасових обмежень, не вчиняти протиправних дій, дотримуватися суворих правил епідрежиму і не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

    Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. 

    З 18 березня з 12:00 припинив свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припинився рух потягів у всіх напрямках.

    18 березня мешканці міста Фастів на Київщині перекрили залізничні колії, протестуючи проти припинення руху приміських електричок. Таким чином, вони заблокували рух вантажних потягів.

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