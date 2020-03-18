Блокування залізничних колій на Київщині: у ситуацію втрутилась поліція (фото)



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Люди перекрили залізничні колії на станції у Фастові Фото: Нацполіція

З протестувальниками проведено профілактичну бесіду

Поліція Київщини провела роз’яснювальну роботу з мітингувальниками у Фастові, які сьогодні заблокували рух залізничного транспорту.

Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країни коронавірусу.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, оскільки такі обмежувальні заходи введені для запобігання поширенню коронавірусу в країні і збереження життя та здоров’я громадян.

Після профілактичної бесіди, за рішенням міськради, людей доправили до пункту призначення автотранспортом.

Поліція Київщини закликає громадян віднестися з порозумінням до тимчасових обмежень, не вчиняти протиправних дій, дотримуватися суворих правил епідрежиму і не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

З 18 березня з 12:00 припинив свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припинився рух потягів у всіх напрямках.

18 березня мешканці міста Фастів на Київщині перекрили залізничні колії, протестуючи проти припинення руху приміських електричок. Таким чином, вони заблокували рух вантажних потягів.