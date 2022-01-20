Поліція викрила мережу борделів: діяли в 15 областях та в Києві (фото, відео)

Організатор та 13 співучасників залучили до заняття проституцією понад 80 жінок

В Україні працювала масштабна організація місць розпусти

У четвер, 20 січня, у Національній поліції повідомили про припинення діяльності організованої злочинної групи, учасники якої організували розгалужену мережу місць із надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Злочинна група діяла на території 15-ти областей та в місті Києві. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, організатором мережі виявився 40-річний житель міста Дніпро.

До сутенерської діяльності чоловік залучив 13 спільників. Зловмисники облаштували 28 місць розпусти на території столиці та в 15-ти областях держави.

«Поліцейські встановили понад 80 жінок, які працювали на учасників організованої злочинної групи та надавали сексуальні послуги, вартість яких становила від 800 гривень до 5 тис. гривень», – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 18 січня, правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях, де надавалися сексуальні послуги.

Серед вилучених доказів протиправної діяльності – близько пів мільйона гривень, які учасники отримали за надання сексуальних послуг, а також приховані відеокамери, запис з яких передавався на сервер організатора злочинної діяльності. Поліцейські вилучили відеотехніку та сервер зі збереженими відеофайлами.

Під час проведення обшуків у помешканні організатора злочинної групи, спільниця намагалась винести його особистий ноутбук, понад 300 тис. гривень, записи «чорної бухгалтерії» та документи.

Триває досудове розслідування. Організатору та всім членам організованої злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, напередодні поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео).

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