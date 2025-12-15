Головна Київ Новини
Буде гучно. На кар'єрі у Київській області проводяться планові роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Буде гучно. На кар'єрі у Київській області проводяться планові роботи
Під час вибухових робіт лунатиме сирена, яку чутимуть в найближчих населених пунктах
фото з відкритих джерел

Піротехніки працюватимуть на Рокитнянському гранітному кар'єрі із 8:00 до 16:00

Сьогодні, 15 грудня, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що піротехніки працюватимуть на Рокитнянському гранітному кар'єрі із 8:00 до 16:00. Під час робіт лунатиме сирена, яку чутимуть в найближчих населених пунктах:

  • перший сигнал (попереджувальний) – один тривалий, за 1 годину до проведення вибуху
  • другий сигнал (бойовий) – два тривалих
  • третій сигнал (відбій) – три коротких.

Жителів просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.

Теги: родовище Київщина вибух

