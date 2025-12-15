Буде гучно. На кар'єрі у Київській області проводяться планові роботи
Піротехніки працюватимуть на Рокитнянському гранітному кар'єрі із 8:00 до 16:00
Сьогодні, 15 грудня, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».
Зазначається, що піротехніки працюватимуть на Рокитнянському гранітному кар'єрі із 8:00 до 16:00. Під час робіт лунатиме сирена, яку чутимуть в найближчих населених пунктах:
- перший сигнал (попереджувальний) – один тривалий, за 1 годину до проведення вибуху
- другий сигнал (бойовий) – два тривалих
- третій сигнал (відбій) – три коротких.
Жителів просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.
Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.
