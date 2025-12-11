Головна Світ Соціум
Москва опинилася під атакою безпілотників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Москва опинилася під атакою безпілотників
фото з відкритих джерел

Через атаку БпЛА довелося закрити повітряний простір над Москвою

У ніч на 11 грудня Москву атакували невідомі безпілотники. Про це інформує «Главком», посилаючись на повідомлення російського пропагандистського видання РИА Новости.

Російські джерела повідомляли про наліт ударних дронів на столицю РФ ще ввечері 10 грудня. Мер Москви Сергій Собянін вперше написав про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні о 22:41. З часом кількість невідомих безпілотників, що прямували до міста, зростала.

Через атаку БпЛА довелося закрити повітряний простір над містом. Усі московські аеропорти – «Внуково», «Домодєдово», «Шереметьєво» та «Жуковський» – ввели в дію план «Килим», що призвело до призупинення вильотів і посадок авіарейсів.

Собянін заявив про атаку загалом 30 БпЛА. За його словами, на місцях падіння уламків зараз працюють екстрені служби.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

