Дрони атакували Рязанський НПЗ
Щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу
У ніч на 20 листопада у декількох регіонах Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, однією з ціллю атаки став Рязанський НПЗ. Дрони атакували нафтопереробний завод у Рязані, там видніється пожежа після численних вибухів, пише «Главком».
Місцеві жителі Рязані повідомляють про численні вибухи, щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу.
💥💥У Рязані вночі пролунало близько десятка вибухів. Попередньо уражено НПЗ pic.twitter.com/treE9ZodkX— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2025
Тим часом, на південному заході Росії, в місті Рильськ на Курщині, горить підстанція, що призвело до перебоїв зі світлом в районі. Також на території Тульської області в Новомосковську також зафіксовано присутність БпЛА, які летять у бік Москви.
Нагадаємо, днями у російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ).
До слова, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада.
