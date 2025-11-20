Головна Світ Соціум
Дрони атакували Рязанський НПЗ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Рязанський НПЗ
У районі НПЗ видніється пожежа
фото: Exilenova+

Щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу

У ніч на 20 листопада у декількох регіонах Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, однією з ціллю атаки став Рязанський НПЗ. Дрони атакували нафтопереробний завод у Рязані, там видніється пожежа після численних вибухів, пише «Главком».

Місцеві жителі Рязані повідомляють про численні вибухи, щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу.

Тим часом, на південному заході Росії, в місті Рильськ на Курщині, горить підстанція, що призвело до перебоїв зі світлом в районі. Також на території Тульської області в Новомосковську також зафіксовано присутність БпЛА, які летять у бік Москви.

Нагадаємо, днями у російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ). 

До слова, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада.

