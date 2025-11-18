Київщина: графіки відключення світла 19 листопада 2025 року
Графіки відключення світла у Київській області 19 листопада
Завтра, 19 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла на Київщині 19 листопада
- 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
- 1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
- 2.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та 23:00 до 24:00;
- 2.2 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00;
- 3.1 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 3.2 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 4.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 4.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 5.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
- 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Нагадаємо, завтра, 19 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
