Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі

Сапери працюватимуть на Київщині з з 8:00 до 16:00

Сьогодні, 28 січня, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що сапери працюватимуть на території Шамраївського родовища гранітів. Роботи проводитимуть із з 8:00 до 16:00.

Білоцерківська районна військова адміністрація попереджає, що жителі можуть чути звуки вибухів. Громадян просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема 15 грудня, вибухові роботи проводилися на Рокитнянському гранітному кар'єрі.