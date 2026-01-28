Головна Київ Новини
search button user button menu button

Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
Вибухові роботи триватимуть на території Шамраївського родовища гранітів
фото з відкритих джерел

Сапери працюватимуть на Київщині з з 8:00 до 16:00

Сьогодні, 28 січня, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що сапери працюватимуть на території Шамраївського родовища гранітів. Роботи проводитимуть із з 8:00 до 16:00.

Білоцерківська  районна військова адміністрація попереджає, що жителі можуть чути звуки вибухів. Громадян просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. 

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема 15 грудня, вибухові роботи проводилися на Рокитнянському гранітному кар'єрі.

Теги: родовище Київщина вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
26 сiчня, 21:44
Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область
Атака на Київщину: четверо поранених, пошкоджені будинки та авто
24 сiчня, 05:18
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
22 сiчня, 02:50
За скоєне банківській працівниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
21 сiчня, 13:36
Послуга соціального таксі може бути безоплатною або частково оплачуваною
«Соціальне таксі» діє у 25 громадах Київщини: хто може скористатися послугою
16 сiчня, 12:39
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
12 сiчня, 03:55
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
2 сiчня, 21:16
Наслідки атаки ворога у Білій Церкві
РФ атакувала Білу Церкву: постраждали дві людини, ушкоджено дві багатоповерхівки
31 грудня, 2025, 09:13
На місці події криміналісти вилучили докази злочину
Вдарила ножем і пішла спати: на Київщині жінка підозрюється у вбивстві співмешканця
29 грудня, 2025, 13:59

Новини

Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку
У Білогородці на Київщині внаслідок атаки загинули двоє людей
У Білогородці на Київщині внаслідок атаки загинули двоє людей
Київщина: влада повідомила наслідки атаки
Київщина: влада повідомила наслідки атаки
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua