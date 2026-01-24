Атака на Київщину: четверо поранених, пошкоджені будинки та авто

Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та область

Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби

Унаслідок чергової масованої атаки російських окупаційних військ по Київська область поранення дістали четверо мирних мешканців. Під ударами опинилися населені пункти та приватні домівки. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

У Броварському районі постраждала 31-річна жінка. Вона зазнала порізів ноги та була госпіталізована. Ще двоє людей, 37-річний чоловік і 42-річна жінка, отримали незначні порізи, медичну допомогу їм надали на місці.

У Бориспільському районі до лікарні доставили 29-річну жінку з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Окрім постраждалих, зафіксовано значні руйнування. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі, ще один житловий будинок зазнав ушкоджень у Бориспільському районі.

Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

Цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники.

За даними моніторингових ресурсів, станом на зараз по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32.

У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.