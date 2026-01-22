На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом

Старобешівська ТЕС – це одна з найбільших теплових електростанцій України

У ніч на 22 січня Старобешівська ТЕС, окупована російськими загарбниками, опинилася під атакою БпЛА. Її потужність близько 2300 МВт. Про це повідомляє «Главком».

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на територію окупованої Донецької області. Писали про удари по енергетичній структурі та просили мешканців зарядитися.

За попередньою інформацією, під удар потрапила Старобешівська ТЕС, розташована на Донбасі поблизу селища Старобешевого і Нового Світу.

Старобешівська ТЕС – це одна з найбільших теплових електростанцій України. Вона перетворює теплову енергію на електричну шляхом спалювання палива (часто вугілля) для нагрівання води та обертання турбін. З березня 2017 року ТЕС перебуває під окупацією російських військ.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.

Нагадаємо, 18 листопада очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня на захопленій території Донецької області.

Це рішення було ухвалене через ситуацію, яка виникла внаслідок масштабної атаки безпілотників на дві ключові теплоелектростанції: Зуївську та Старобешівську. Згідно з його «указом», на цих об’єктах зруйновано енергогенеруюче обладнання.

До слова, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів.

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.