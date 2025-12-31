Головна Київ Новини
РФ атакувала Білу Церкву: постраждали дві людини, ушкоджено дві багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
РФ атакувала Білу Церкву: постраждали дві людини, ушкоджено дві багатоповерхівки
Наслідки атаки ворога у Білій Церкві
фото: Микола Калашник/Telegram

Микола Калашник: «Зараз, у мороз, найперше – закрити вікна»

У передноворічний день, 31 грудня, російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київщину. У місті Біла Церква внаслідок падіння уламків постраждали цивільні та зафіксовані руйнування житлових будинків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком»

Пошкоджена багатоповерхівка у Білій Церкві
Пошкоджена багатоповерхівка у Білій Церкві
фото: Микола Калашник/Telegram

За словами Калашника, чоловік 1964 року народження дістав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження – гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки – вибиті вікна, понівечені балкони.

Пошкоджені вікна будинків у Білій Церкві
Пошкоджені вікна будинків у Білій Церкві
фото: Микола Калашник/Telegram

«Разом із місцевою владою вже працюємо, щоб якнайшвидше допомогти мешканцям. Зараз, у мороз, найперше – закрити вікна», – написав у Telegram Микола Калашник.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня під ворожу атаку дронів потрапила Біла Церква. За попередніми даними, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.

