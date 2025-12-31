РФ атакувала Білу Церкву: постраждали дві людини, ушкоджено дві багатоповерхівки
Микола Калашник: «Зараз, у мороз, найперше – закрити вікна»
У передноворічний день, 31 грудня, російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київщину. У місті Біла Церква внаслідок падіння уламків постраждали цивільні та зафіксовані руйнування житлових будинків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком»
За словами Калашника, чоловік 1964 року народження дістав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження – гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки – вибиті вікна, понівечені балкони.
«Разом із місцевою владою вже працюємо, щоб якнайшвидше допомогти мешканцям. Зараз, у мороз, найперше – закрити вікна», – написав у Telegram Микола Калашник.
Нагадаємо, у ніч на 31 грудня під ворожу атаку дронів потрапила Біла Церква. За попередніми даними, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Також унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.
