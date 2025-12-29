Головна Київ Новини
Вдарила ножем і пішла спати: на Київщині жінка підозрюється у вбивстві співмешканця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На місці події криміналісти вилучили докази злочину
фото: Національна поліція України/Facebook

Між парою виникла сварка, у розпалі якої жінка схопила ніж і вдарила чоловіка у живіт

У селі Тарасівка Сквирської громади побутовий конфлікт між цивільним подружжям завершився трагедією. 32-річна жінка завдала смертельного ножового поранення своєму співмешканцю. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, інцидент стався під час розпивання алкогольних напоїв. Між парою виникла сварка, у розпалі якої жінка схопила ніж і вдарила чоловіка у живіт. Після скоєного зловмисниця не намагалася допомогти пораненому, а просто пішла спати. Лише вранці вона виявила тіло чоловіка без ознак життя та зателефонувала до поліції.

фото: Національна поліція України/Facebook

На місці події криміналісти вилучили докази злочину. Експертиза встановила, що в крові затриманої було 1,7 проміле алкоголю. Поліцейські помістили фігурантку до ізолятора тимчасового тримання.

фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Білоцерківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 

Раніше столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановили, що загиблий – 34-річний місцевий мешканець, який напередодні прийшов до знайомої на застілля. Ввечері до їхньої компанії приєднався ще один гість й невдовзі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Також поліція затримала 28-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 89-річної бабусі та замаху на вбивство матері. Вважаючи, що мати також мертва, чоловік зв’язав батька, який прокинувся у сусідній кімнаті, та втік із квартири. 

