Вдарила ножем і пішла спати: на Київщині жінка підозрюється у вбивстві співмешканця

Між парою виникла сварка, у розпалі якої жінка схопила ніж і вдарила чоловіка у живіт

У селі Тарасівка Сквирської громади побутовий конфлікт між цивільним подружжям завершився трагедією. 32-річна жінка завдала смертельного ножового поранення своєму співмешканцю. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, інцидент стався під час розпивання алкогольних напоїв. Між парою виникла сварка, у розпалі якої жінка схопила ніж і вдарила чоловіка у живіт. Після скоєного зловмисниця не намагалася допомогти пораненому, а просто пішла спати. Лише вранці вона виявила тіло чоловіка без ознак життя та зателефонувала до поліції.

Експертиза встановила, що в крові затриманої було 1,7 проміле алкоголю фото: Національна поліція України/Facebook

На місці події криміналісти вилучили докази злочину. Експертиза встановила, що в крові затриманої було 1,7 проміле алкоголю. Поліцейські помістили фігурантку до ізолятора тимчасового тримання.

Ймовірне знаряддя вбивства, вилучене криміналістами фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Білоцерківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

