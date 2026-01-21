1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені

Підозрювана працівниця банку майже два роки поспіль переводила гроші клієнтів молодому чоловікові

Стали відомі подробиці справи банківської працівниці з Ірпеня, яка майже два роки обкрадала клієнтів заради «коханого» з інтернету. Начальник слідчого управління поліції Київщини Сергій Болвінов оприлюднив деталі розслідування: виявилося, що жінка бачила свого обранця лише раз, а фатальною для неї стала спроба привласнити понад 1,7 млн грн клієнта, який хотів купити житло. Справу вже передано до суду, а фігурантці загрожує до 12 років тюрми. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов, інформує «Главком».

Болвінов повідомив, що підозрювана працівниця банку майже два роки поспіль переводила гроші клієнтів молодому чоловікові. Жінці тридцять вісім років, вона сама виховує трирічну доньку. У 2024 році вона познайомилася з молодшим за неї чоловіком. Саме тоді він зміг переконати її скористатися службовим становищем і зняти гроші. Стосунки були романтичними, але бачилися вони лише один раз.

За словами правоохоронця, знайомий жінки – раніше засуджений, він просив у неї гроші, вигадуючи різні приводи: то на адвоката, то на заставу, то на те, щоби забрати арештоване майно. Суми завжди були немаленькі – лише одна з операцій була на 300 тис. грн з депозитних рахунків.

«Ще 100 тис. грн жінка зняла, оформивши фіктивний документ на видачу готівки, та передала їх чоловікові через його товариша», – повідомив Болвінов.

Але, додає начальник слідчого управління, найбільші суми переводилися на рахунки ФОП. Чоловік давав номери рахунків і отримував гроші. Останньою стала транзакція в 1,7 млн грн, саме таку суму клієнт приніс до банку і поклав на депозит. За словами Болвінова, закохана співробітниця майже одразу перевела всю суму на рахунок, який їй вказав той самий друг. Але, додав правоохоронець, сталося неочікуване – виявилося, що клієнт планував покупку нерухомості, але боявся зберігати готівку вдома, саме тому приніс гроші до банку та вже за кілька днів вкладник повернувся, щоби забрати свої гроші назад.

«Цього разу у банківської працівниці не вийшло все приховати. Спочатку вона видала власнику грошей підробне платіжне доручення, потім намагалася перекрити недостачу з інших рахунків. Але врешті решт в усьому зізналася слідчим поліції», - повідомив начальник слідчого управління поліції Київщини.

За словами Болвінова, ошуканий клієнт також звернувся з заявою, щодо цього епізоду обвинувальний акт вже скеровано до суду. За підроблення та використання документів на переказ, а також розтрату чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану банківській працівниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області правоохоронці завершили розслідування і скерували на розгляд суду матеріали справи щодо зникнення з рахунків клієнта банку 1,7 млн грн. У розтраті грошей підозрюють очільницю відділення фінустанови.

