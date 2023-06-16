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«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури
Міська «легенда» стверджує, що саме з балкону цього зведеного в 1869-1879 роках будинку Грушевський оголосив про незалежність УНР. Проте доказів немає
фото: Віталій Кличко / Telegram

Ще в 2005 році подала облікову документацію до міністерства культури для занесення будинку в Державний реєстр нерухомих памʼяток

Департамент охорони культурної спадщини готує документи, щоб будинок на Володимирській 21/20, де за легендою Михайло Грушевський проголосив незалежність Української Народної Республіки, отримав охоронний статус. Зараз будівельної техніки на цьому обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться. Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко. 

За словами Кличка, КМДА ще в 2005 році подала облікову документацію до міністерства культури для занесення цього будинку в Державний реєстр нерухомих памʼяток. 

«Проте Міністерство своїм наказом від 05.07.2011 #511/0/16-11 визнало будинок таким, що не підлягає занесенню в реєстр - нібито, у звʼязку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою уряду від 27.12.2001», – заявив Кличко. 

«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури фото 1

Мер додав, що, за інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, в наявних історичних джерелах немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку.

«Але. Будинок разом зі збереженими спорудами Софіївської площі складає цілісний ансамбль цього історичного місця, де була проголошена незалежність України. Тому фахівці Департаменту охорони культурної спадщини, аби зберегти будинок, опрацьовують матеріали щоб взяти на облік цей обʼєкт, присвоївши статус памʼятки архітектури. А науковці продовжують працювати в архівах», – сказав він. 

«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури фото 2

Історія будинку

Будинок було зведено за проєктом архітектора Сопоцинського на замовлення чиновника Григорія Лозицького. Протягом багатьох років у ньому розміщувався готель «Давня Русь» та ресторан. 

Міська «легенда» стверджує, що саме з балкону цього зведеного в 1869-1879 роках будинку Грушевський оголосив про незалежність УНР. Зараз будівля в аварійному стані і не експлуатується. 

У 2017 будинок обнесли парканом і встановили будівельні риштування, також зʼявився проєкт будівництва на його місці 10-поверхового бізнес-центру. У лютому 2018 в будівлі була пожежа.

Дехто каже, що будинок під загрозою знесення.

Теги: Київ Віталій Кличко архітектура

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