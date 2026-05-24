В одному Шевченківському районі столиці росіяни за ніч пошкодили 11 закладів освіти

На щастя, обійшлося без постраждалих

У більшості будівель повилітали вікна

У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки також пошкоджено 11 закладів та установ Управління освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович.

На щастя, обійшлося без постраждалих, додав посадовець.

Як видно на знімках, що їх оприлюднив Сазанович, у більшості будівель повилітали вікна. Руйнування є і у класах.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».

Раніше під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.