Пограбування військового під час дорожнього конфлікту у Києві: справу передано до суду
За скоєний злочин обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Слідчі завершили розслідування інциденту, що стався навесні у Дніпровському районі столиці. Водій BMW та його пасажир спровокували конфлікт на дорозі, який закінчився пошкодженням майна та пограбуванням військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Подія сталася у березні цього року. Як встановило слідство, конфлікт розпочався на проїжджій частині, коли водій автомобіля BMW здійснив небезпечний маневр, «підрізавши» Volkswagen, за кермом якого перебував 46-річний військовий. Під час подальшого конфлікту на світлофорі пасажир автомобіля BMW вийшов із авто та кулаком розбив дзеркало легковика Volkswagen.
Після пошкодження транспортного засобу дебошир став погрожувати 46-річному водієві фізичною розправою, та забрав у чоловіка мобільний телефон. Тоді, поліцейські затримали 51-річного порушника у порядку статті 208 КПК України, та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 296 – хуліганство та ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Наразі слідчі Дніпровського управління поліції столиці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, поліція затримала 43-річного чоловіка, який підозрюється у завданні тяжкого ножового поранення військовому. Біля під'їзду одного з будинків в Оболонському районі раніше неодноразово судимий нападник завдав удару в груди військовому та втік, але був затриманий наступного дня.
