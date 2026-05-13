Пограбування військового під час дорожнього конфлікту у Києві: справу передано до суду

Ірина Міллер
Розбите дебоширом бокове дзеркало автівки
фото: поліція Києва/Facebook

За скоєний злочин обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі

Слідчі завершили розслідування інциденту, що стався навесні у Дніпровському районі столиці. Водій BMW та його пасажир спровокували конфлікт на дорозі, який закінчився пошкодженням майна та пограбуванням військовослужбовця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Подія сталася у березні цього року. Як встановило слідство, конфлікт розпочався на проїжджій частині, коли водій автомобіля BMW здійснив небезпечний маневр, «підрізавши» Volkswagen, за кермом якого перебував 46-річний військовий. Під час подальшого конфлікту на світлофорі пасажир автомобіля BMW вийшов із авто та кулаком розбив дзеркало легковика Volkswagen.

Пошкоджений телефон військового
фото: поліція Києва/Facebook

Після пошкодження транспортного засобу дебошир став погрожувати 46-річному водієві фізичною розправою, та забрав у чоловіка мобільний телефон. Тоді, поліцейські затримали 51-річного порушника у порядку статті 208 КПК України, та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 296 – хуліганство та ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Незважаючи на «побутовий» початок конфлікту, фігуранту загрожує суворе покарання – до 10 років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Наразі слідчі Дніпровського управління поліції столиці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала 43-річного чоловіка, який підозрюється у завданні тяжкого ножового поранення військовому. Біля під'їзду одного з будинків в Оболонському районі раніше неодноразово судимий нападник завдав удару в груди військовому та втік, але був затриманий наступного дня.  

