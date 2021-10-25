Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)

Презентацію художньої композиції приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні

24 жовтня мер Києва Віталій Кличко спільно з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, презентували художню композицію, виконану в стилі тейп-арт, на будівлі посольства Німеччини. Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Композицію створили молоді українські та німецькі художники.

«Презентацію приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні, – розповів мер Києва. – Прапори двох держав, зображення яких прикрасило фасад будівлі посольства, символізують дружбу та партнерство України і Німеччини, що триває вже майже 30 років. Невдовзі ми відзначатимемо річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною і Німеччиною».

Кличко зазначив, що Німеччина завжди підтримувала незалежність і територіальну цілісність України та європейські прагнення нашої держави, допомагала і допомагає втілювати необхідні реформи.

«У Києві ми з німецькими партнерами втілюємо багато проєктів, які допомагають змінювати наше місто. Тривають і побратимські відносини Києва з кількома німецькими містами. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, переймати найкращий європейський досвід наших друзів», – підкреслив Кличко.

До слова, 9 жовтня мер Києва Віталій Кличко разом з мером Лейпцига Буркхардом Юнгом відкрили Дні Києва в Лейпцигу.