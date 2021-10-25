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    Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)

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    Зображення прапорів двох держав прикрасило фасад будівлі посольства - Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)
    Зображення прапорів двох держав прикрасило фасад будівлі посольства
    Фото: пресслужба ВІталія Кличка

    Презентацію художньої композиції приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні

    24 жовтня мер Києва Віталій Кличко спільно з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, презентували художню композицію, виконану в стилі тейп-арт, на будівлі посольства Німеччини. Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Композицію створили молоді українські та німецькі художники.

    «Презентацію приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні, – розповів мер Києва. – Прапори двох держав, зображення яких прикрасило фасад будівлі посольства, символізують дружбу та партнерство України і Німеччини, що триває вже майже 30 років. Невдовзі ми відзначатимемо річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною і Німеччиною».

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    Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)
    Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)
    Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)
    Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)

    Кличко зазначив, що Німеччина завжди підтримувала незалежність і територіальну цілісність України та європейські прагнення нашої держави, допомагала і допомагає втілювати необхідні реформи.

    «У Києві ми з німецькими партнерами втілюємо багато проєктів, які допомагають змінювати наше місто. Тривають і побратимські відносини Києва з кількома німецькими містами. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, переймати найкращий європейський досвід наших друзів», – підкреслив Кличко.

    До слова, 9 жовтня мер Києва Віталій Кличко разом з мером Лейпцига Буркхардом Юнгом відкрили Дні Києва в Лейпцигу.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Німеччина посольство
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    Будівлю посольства Німеччини в Києві розмалювали в стилі тейп-арт (фото)