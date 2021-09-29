Будівництво мегакладовища під Києвом скасовується? Влада Борисполя ухвалила важливі рішення

Бориспільська райрада ліквідувала скандальне підприємство

У середу, 29 вересня, на позачерговій сесії Бориспільської райради 35 депутатів ліквідували скандальне комунальне підприємство «Стреліція», яке мало займатися похованням на мегакладовищі, будівництво якого планується між селами Петропалівське, Мартусівка та Ревне. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Мій Бориспіль» у Facebook.

Також цим рішенням депутати звернулися до Київської обласної ради з вимогою скасувати рішення голови Бориспільської районної держадміністрації про розробку детального плану територій, згідно з яким було погоджено будівництво мегацвинтаря у Золочівській та Гірській громадах.

Водночас голова Бориспільської районної держадміністрації Руслан Дяченко скасував затверджений його попередником Володимиром Строканем детальний план території (ДПТ), котрий передбачав спорудження велетенського цвинтаря з крематорієм.

Проте, є питання щодо законності такого скасування. Юристи запевнять, що скасувати ДПТ може або голова Київської обладміністрації, або суд.

Сьогодні розпочався автопробіг «Стоп крематорій». Мешканці Золочівської та Гірської громад прибули на позачергову сесію Бориспільської райради. Але заїхати на площу перед приміщенням райдержадміністрації не дозволила поліція.

Під стінами Бориспільської райради відбувся пікет проти мегацвинтаря.

Як повідомлялося, поруч із міжнародним аеропортом «Бориспіль», у полі між селами Петропавлівське та Мартусівка, може з’явитися цвинтар на мільйон поховань і крематорій. Під цей об'єкт планують віддати 250 гектарів землі.

26 вересня на місці потенційного будівництва кладовища відбувся масовий протест місцевих мешканців.

На сайті Кабінету міністрів зареєстрована петиція «Стоп крематорій в Гірській ОТГ», в якій мешканці сіл поблизу Борисполя вимагають від посадовців всіх рівнів не допустити будівництва велетенського кладовища з крематорієм між селами Петропавлівське, Мартусівка та Ревне