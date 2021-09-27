Найбільший цвинтар в Україні? Мешканці сіл під Києвом вийшли на масовий протест

Мешканці сіл поблизу Борисполя обурені планами побудувати велитенський цвинтар поряд із їхніми будинками

Поблизу із міжнародним аеропортом «Бориспіль», у полі між селами Петропавлівське та Мартусівка, може з’явитися цвинтар на мільйон поховань і крематорій. Під цей об'єкт планують віддати 250 гектарів землі. Місцеві жителі донедавна навіть не здогадувалися про плани такого будівництва, а тим часом там з'явилися перші будівельні вагончики.

26 вересня на місці потенційного будівництва відбувся масовий протест місцевих мешканців, повідомляють «Вісті». Протестували мешканці Гірської та Золочівської місцевих громад.

На мітинг прийшли майже усі мешканці навколишніх сіл. Вони зазначають, що не було жодних громадських слухань та обговорень, тому ніхто не очікував такого об’єкта майже під дворами людей. Відстань від майбутнього об’єкта до найближчих будинків – близько 10 метрів.

Люди вимагають від місцевої влади скасувати рішення про затвердження плану території, де мають розташувати цвинтар із крематорієм.

Як відомо, на початку березня 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 4225 щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Відповідно до пояснювальної записки воно має розташуватися на 30 гектарах площі десь на просторах Київської області. Законопроєкт зараз допрацьовується і незабаром буде подано на розгляд у другому читанні.

Водночас попередній склад Бориспільської районної ради, за п'ять днів до завершення своєї каденції, ухвалив рішення про створення комунального спеціального підприємства «Стреліція» та розробку детального плану території. Підприємство мало займатися організацією поховань та наданням супутніх послуг на площі у 15 гектарів землі.

Цієї ж весни комунальна «Стреліція» плавно трансформувалась у ТОВ «Меморіальний парк Стреліція», створене трьома співзасновниками. При цьому 15-гектарне поле діяльності підприємства зникло, а натомість з'явився бізнес-проєкт, що має бути втіленим на 250 гектарах землі.

Питання щодо велетенського кладовища і крематорію Бориспільська районна рада розглядатиме на своєму позачерговому засіданні 29 вересня. Зокрема, виноситься на розгляд питання про ліквідацію підприємства «Стреліція».

Активісти закликають небайдужих жителів прийти на позачергову сесію райради.