Скандал із мегакладовищем під Києвом набирає обертів. На сайті уряду з’явилася петиція

Мешканці сіл під Борисполем вимагають від посадовців не допустити будівництва велетенського кладовища з крематорієм в обраному місці

На сайті Кабінету міністрів зареєстрована петиція «Стоп крематорій в Гірській ОТГ», в якій мешканці сіл поблизу Борисполя вимагають від посадовців всіх рівнів не допустити будівництва велетенського кладовища з крематорієм між селами Петропавлівське, Мартусівка та Ревне. Петиція з’явилася на сайті Кабінету міністрів 27 вересня і за неповний перший день голосування її підписали понад тисяча осіб.

«Рішення про розміщення цього об’єкту було ухвалено по-злодійськи підступно в останні дні повноважень районних керівників. Будь-якого погодження проєкту будівництва цвинтаря з жителями навколишніх сіл для врахування їх думки не було. Такі дії влади і забудовників є неприпустимими. Будівництво такого специфічного об’єкта в таких гігантських розмірах, в безпосередній близькості до житлової забудови, без погодження з місцевими жителями є злочином», – йдеться в петиції.

Місцеві мешканці висловлюють розуміння, що такий об’єкт потрібен Києву, але вважають неприпустимим його місце розташування.

«Вимагаємо від посадовців усіх рівнів не допустити будівництва «мегакладовища» з крематорієм в обраному забудовниками місці. Шукайте інше місце!» – заявили автори петиції.

Як повідомлялося, поруч із міжнародним аеропортом «Бориспіль», у полі між селами Петропавлівське та Мартусівка, може з’явитися цвинтар на мільйон поховань і крематорій. Під цей об'єкт планують віддати 250 гектарів землі.

26 вересня на місці потенційного будівництва кладовища відбувся масовий протест місцевих мешканців.

Питання щодо велетенського кладовища і крематорію Бориспільська районна рада розглядатиме на своєму позачерговому засіданні 29 вересня.