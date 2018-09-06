Будівництво сміттєпереробного заводу: Київ рухається трьома шляхами



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Київ виробляє 1,2 млн тонн відходів на рік

Сьогодні Київ рухається трьома паралельними шляхами, кожен із яких має на меті будівництво сміттєпереробного заводу. Перший – це оголошений 28 серпня конкурс на залучення інвестора. Другий шлях – пропозиція ПрАТ «Київспецтранс» щодо спільного будівництва заводу із муніципалітетом. Третій – це будівництво за кошти міста на ділянках, що сьогодні є придатними для таких заводів. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що 27 жовтня 2016 року Київрада прийняла рішення про закриття 5-го полігону, і за два роки проведена робота для створення альтернативи полігону – сміттєпереробного підприємства. Саме тому місто сьогодні працює у трьох напрямах для будівництва такої альтернативи.

«28 серпня ми оголосили конкурс залучення інвестицій у переробку сміття. Ми створили модель, наближену до тієї, яку бачать міжнародні оператори чи організатори, які займаються переробкою сміття та інвестують у цю сферу. Я вважаю, що нам це вдалося. Пряме залучення інвестицій – це перший напрям. Другий напрям – це побудова підприємства переробного на базі підприємства ПрАТ «Київспецтранс». Частина акцій підприємства – міська, а частина – приватна. І це модель спільного фінансування будівництва підприємства. Третій напрям – це будівництво безпосередньо містом сміттєпереробних потужностей. Ми знайшли і визначили три ділянки у межах Києва. Звісно, це територія, що віддалена від житлової зони», – повідомив представник КМДА.

Він поінформував, що Київ виробляє 1,2 млн тонн відходів на рік. Із них 250 тис. утилізується на заводі «Енергія», 450 тис. – захоронюється на полігоні ТПВ № 5, 150 тис. – на полігоні № 6, ще майже 400 тис. – на інших полігонах, що мають ліцензії і перебувають в області.

«Тому і в рамках міського конкурсу, і в рамках пропозиції від «Київспецтрансу» мова йде про те, що підприємство повинно мати орієнтовну потужність 450 тисяч тонн на рік, щоб замінити обсяги, що йдуть на полігон», – пояснив Пантелеєв.

Як повідомлялося, 28 серпня комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розпочало прийом заявок на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг із перероблення (оброблення) та захоронення побутових відходів, що утворюються на території міста Київ.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий завод з переробки сміття в столиці планують побудувати протягом наступних двох-трьох років.

З 15 серпня до 15 вересня включно триває ремонт єдиного діючого в Україні сміттєспалювального заводу «Енергія».