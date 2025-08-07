Прикарпаття: на хабарі затримано депутата та голову ОТГ

Чиновники вимагали від бізнесмена хабар за оренду земельної ділянки та встановлення МАФ

Голова та депутат однієї із територіальних громад Прикарпаття були затримані правоохоронцями під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі $6500. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Раніше посадовці вже одержали $1 500 доларів, аби позитивно вирішити на сесії питання укладання договору оренди земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності та дозвіл на встановлення на ній невеличкого магазину.

Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення їм підозр.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

У Івано-Франківській обласній прокуратурі уточнюють, що було затримано голову та депутата Верховинської селищної ради.

Також у наглядовому відомстві більш детально розкрили, за що, власне, посадовці отримали $8 тис.

Слідством було встановлено, що селищний голова разом із депутатом передали земельну ділянку в оренду приватній особі для подальшого розміщення тимчасової споруди, хоча знали, що на час дії воєнного стану на таке розміщення встановлена заборона.



Фігуранти затвердили на сесії проєктну документацію на розробку якої нібито особі уже надавався дозвіл, погодження передачі в оренду вищевказаної земельної ділянки місцевому мешканцю, а також подальше прийняття рішення виконавчого комітету селищної ради на розміщення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності. Після цього з підприємцем повинен був укладений договір суборенди, що надало б можливість обійти встановлену заборону.

При цьому, як зазначається, голова селищної ради не повідомив членів виконавчого комітету про неможливість прийняття відповідних рішень, а навпаки запевнив про відсутність будь-яких застережень.

Нагадаємо, правоохоронці Прикарпаття затримали місцеву жительку, співвласницю магазинів мисливського спорядження, яка торгувала дозволами на зброю.

Також «Главком» писав, що після відкриття ринку землі в Україні середня ціна гектара підвищилася на 60%. Найдорожчою земля виявилася на Івано-Франківщині.