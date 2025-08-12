Головна Країна Суспільство
Україна ініціювала масштабні обшуки у болгарських торгівців зброєю (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Україна ініціювала масштабні обшуки у болгарських торгівців зброєю (фото)
НАБУ ініціювало обшуки у болгарських торгівців зброєю
фото: nabu.gov.ua

Обшуки відбуваються у відповідь на запит про правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, – болгарські ЗМІ

У вівторок, 12 серпня, Національна слідча служба Болгарії проводить обшуки в офісах та помешканнях власників компанії «Сейдж Консултантс Ад», яка займається торгівлею озброєнням. Про це повідомляють численні болгарські ЗМІ, зокрема видання BNT, «ПІК» та інші.

За інформацією BNT, обшуки стосуються торговців зброєю, які порушували міжнародні санкції та продавали зброю Росії. ЗМІ наголошують, обшуки проводяться відповідно до запиту на правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України, яке розслідує завищення цін при постачанні озброєння в Україну. 

«Сейдж Консултантс Ад» належить болгарським підприємцям Генчо Христову та Христо Христову. Останній став досить відомим у Болгарії, коли у 2019-му придбав віллу на Беверлі Гілз (США) за $34,6 млн.

Україна ініціювала масштабні обшуки у болгарських торгівців зброєю (фото) фото 1
фото: pik.bg
Україна ініціювала масштабні обшуки у болгарських торгівців зброєю (фото) фото 2
фото: pik.bg

Як повідомляють болгарські журналісти, Христо Христов володіє виробництвом озброєння у болгарському місті Пловдів, на якому працює 500 співробітників. Іншого співвласника компанії – Генчо Христова – болгарське видання називає серйозним інвестором на ринку нерухомості в Софії.

«ПІК» також порушує питання пов'язаності Христових та Президента Болгарії Румена Радєва.

Цікаво, що знайти фотографії Генчо Христова та Христо Христова майже неможливо – але на офіційному сайті «Българска Телеграфна Агенция» є фото зі збройної виставки 2024-го року.

Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському Президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби
Генчо Христов (праворуч) демонструє болгарському Президенту Румену Радєву (по центру) власні вироби

Раніше Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні».

Крім того, декілька місяців тому Радев вкотре виступив із антиукраїнською і проросійською заявою.

Читайте також:

