Частина Бучі 14 вересня залишиться без світла: де та скільки триватиме відключення

Енегетики просять мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

14 вересня частина мешканців Бучі залишиться без електропостачання через проведення профілактичних робіт у мережах. Відключення триватимуть майже цілий день. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

За інформацією ДТЕК «Київські регіональні електромережі», роботи заплановані з 8:30 до 19:30 на вулиці Нове Шосе.

У компанії зазначають, що заходи необхідні для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у майбутньому.

Енегетики просять мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Він зазначив, що після останніх обстрілів Росією енергетичної інфраструктури особливого оптимізму немає. Сергій Коваленко підкреслив, що енергетики вже мають досвід роботи в умовах атак і знають, як діяти. Однак він настійно рекомендує бути готовими до різних сценаріїв і не панікувати. Гендиректор Yasno дав поради населенню та бізнесу.