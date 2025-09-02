Головна Країна Події в Україні
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія обстріляла Білу Церкву
фото: Білоцерківська міська територіальна громада

Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків

У ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Наслідки повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, передає «Главком».

У повідомленні зазначається, що Білоцерківська громада опинилась під атакою ворожих БпЛА. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

«Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено) фото 1
фото: Білоцерківська міська територіальна громада

Оновлено. Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. За його словами, у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено) фото 2
фото: КОВА

Зауважимо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цією будівлею розташований дитячий садочок.

Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожого удару зруйновано приміщення торгового ряду. Також є постраждалі, серед них – дитина, які звернулись за медичною допомогою.

Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пожежу ліквідовано. Триває ліквідація наслідків.

До слова, у ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. 

Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні

