Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків
У ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Наслідки повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, передає «Главком».
У повідомленні зазначається, що Білоцерківська громада опинилась під атакою ворожих БпЛА. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.
«Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.
Оновлено. Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. За його словами, у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
Зауважимо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цією будівлею розташований дитячий садочок.
Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожого удару зруйновано приміщення торгового ряду. Також є постраждалі, серед них – дитина, які звернулись за медичною допомогою.
Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пожежу ліквідовано. Триває ліквідація наслідків.
До слова, у ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.
