Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)

Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків

У ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Наслідки повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, передає «Главком».

У повідомленні зазначається, що Білоцерківська громада опинилась під атакою ворожих БпЛА. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

«Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

фото: Білоцерківська міська територіальна громада

Оновлено. Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. За його словами, у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

фото: КОВА

Зауважимо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цією будівлею розташований дитячий садочок.

Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожого удару зруйновано приміщення торгового ряду. Також є постраждалі, серед них – дитина, які звернулись за медичною допомогою.

Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пожежу ліквідовано. Триває ліквідація наслідків.

До слова, у ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.