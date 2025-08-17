Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом

Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир

На Київщині розслідують ДТП, в якій постраждали двоє підлітків

На Київщині внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські, які працювали на місці події, попередньо встановили, що 14-річний кермувальник мопеда виїжджав з другорядної дороги на головну. Підліток зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, яким керував 64-річний водій.

фото: поліція Київщини

Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир. З тілесними ушкодженнями їх обох госпіталізували медики.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Окремо поліція звертається до батьків, наголошуючи на необхідності дбати про безпеку дітей. Потрібно пам’ятати, що керування мототранспортом дозволено лише з 16 років та за наявності відповідної категорії керування.

