Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом

Максим Бурич
Максим Бурич
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир
На Київщині розслідують ДТП, в якій постраждали двоє підлітків

На Київщині внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські, які працювали на місці події, попередньо встановили, що 14-річний кермувальник мопеда виїжджав з другорядної дороги на головну. Підліток зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, яким керував 64-річний водій.

Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир. З тілесними ушкодженнями їх обох госпіталізували медики.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Окремо поліція звертається до батьків, наголошуючи на необхідності дбати про безпеку дітей. Потрібно пам’ятати, що керування мототранспортом дозволено лише з 16 років та за наявності відповідної категорії керування.

Нагадаємо, 13 серпня, на автодорозі «Жидачів-Ходорів» сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще троє отримали травми. Серед жертв – 15-річна дівчина та 20-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

За попередніми даними правоохоронців, ДТП сталася близько 20:00 неподалік села Іванівці Стрийського району. Відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz, яким керував 17-річний підліток, та автомобіля Seat Altea XL під керуванням 31-річного водія.

